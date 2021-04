(ANSA) – BOLZANO, 19 APR – Ha giurato a Vienna Wolfgang Mueckstein, il nuovo ministro austriaco alla Salute e agli affari sociali. Succede al verde Rudolf Anschober che si era dimesso la scorsa settimana per un esaurimento a causa del super lavoro della pandemia. “Gli ultimi 15 mesi pesano come 15 anni”, aveva detto martedì scorso.

Mueckstein si è presentato alla Hofburg senza cravatta e in scarpe da ginnastica. Il medico, da sempre vicino al mondo verde, è co-titolare di uno studio medico associato, specializzato nella prevenzione delle malattie, e membro del direttivo dell’ordine dei medici viennese. Tra i suoi pazienti risulta anche il presidente della repubblica Alexander Van der Bellen che durante il giuramento ha evidenziato come Mueckstein “non dovrà solo prendere il controllo della pandemia, ma anche evitare una spaccatura della società”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram