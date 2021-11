(ANSA) – VIENNA, 15 NOV – Il lockdown dei non vaccinati,

entrato in vigore oggi in Austria, sta dando i suoi risultati

con un aumento delle immunizzazioni. Lo ha detto il premier

austriaco Alexander Schallenberg in un’intervista telefonica

alla France Presse.

“Dopo gli sviluppi degli ultimi giorni, l’aumento delle

persone nei centri di vaccinazione dimostra che la nostra

minaccia, associata alle restrizioni, ha funzionato”, ha

spiegato il premier. (ANSA).



Fonte Ansa.it