(ANSA) – BOLZANO, 03 NOV – E’ di un passante morto e numerosi

feriti gravi il bilancio ufficiale finora dell’attacco a Vienna

comunicato dal capo della polizia della città Gerhard Puerstl

nel corso di una conferenza stampa. Un poliziotto è rimasto

ferito in uno scontro a fuoco con un attentatore ed è stato

sottoposto ad intervento chirurgico. Puerstl ha anche confermato

l’uccisione di un attentatore. Secondo il direttore generale per

la pubblica sicurezza, Franz Ruf, proseguono i controlli serrati

a Vienna, che sono anche stati estesi ai confini austriaci.

“Almeno un attentatore è ancora in fuga”,

ha detto il ministrodell’Interno austriaco, Karl Nehammer, nella conferenza stampa.(ANSA).

