(ANSA) – PARIGI, 03 SET – Prime due classi chiuse per casi di

positività al Covid-19 a Parigi dopo la riapertura delle scuole

di lunedì scorso. La chiusura delle classi e la quarantena per i

bambini che ne fanno parte è stata disposta dopo la positività

emersa per un bambino della scuola elementare Gros, nel 16/o

arrondissement.

Il bambino trovato positivo è in terza elementare, la sua

classe è stata chiusa e i compagni di classe isolati. Stesso

trattamento per la classe del fratellino più piccolo, iscritto

alla materna nello stesso istituto.

Nei giorni scorsi, due scuole sono state chiuse nella regione

Rhone-Alpes, non lontano da Lione, dopo l’individuazione di casi

positivi al Covid-19, fra i quali un insegnante. (ANSA).



