(ANSA-AFP) – DACCA, 05 SET – Almeno 12 persone sono morte e

alcune decine ferite e gravemente ustionate in un’esplosione

avvenuta in una moschea in Bangladesh e provocata, a quanto

sembra, da una “fuga di gas”.

L’episodio – che rischia di avere un bilancio più pesante,

perché almeno 25 dei feriti hanno ustioni sul 70-80% del corpo –

è avvenuto nella provincia centrale di Narayanganj durante la

preghiera serale di venerdì. Secondo una prima ricostruzione, la

perdita di gas è entrata nella moschea. L’esplosione è quindi

stata innescata da una scintilla, proveniente da un

condizionatore d’aria che si è riacceso improvvisamente dopo un

blackout elettrico.

Testimoni raccontano che i fedeli radunati in prghiera sono

stati investiti da una “palla di fuoco”. Le persone ferite sono

state trasportate in ospedale di Dacca specializzato in grandi

ustioni. (ANSA-AFP).



Fonte Ansa.it

