(ANSA) – DACCA, 10 LUG – La polizia del Bangladesh ha

arrestato per omicidio il proprietario della fabbrica incendiata

nei giorni scorsi. Vi hanno perso la vita 52 persone ed è emerso

che nella struttura lavoravano anche bambini di appena 11 anni.

Per il disastro, un incendio domato in oltre 24 ore, sono

state arrestate otto persone, tra cui il proprietario

dell’industria alimentare e quattro dei suoi figli. Un’inchiesta

separata è stata avviata sul lavoro minorile nella struttura.

La presenza dei bambini non è l’unico dettaglio inquietante

della vicenda. Il capo della polizia del distretto di

Narayanganj, dove si trova la fabbrica, ha riferito che

l’ingresso era stato chiuso con un lucchetto al momento

dell’incendio, impedendo ai lavoratori di fuggire, tanto che

alcuni di loro si sono lanciati per salvarsi dalle finestre.

Sistematicamente violate le norme antincendio e di sicurezza.

Infine nell’industria alimentare erano stoccati anche prodotti

chimici e plastiche altamente infiammabili e nocivi.

“È stato un omicidio deliberato”, ha detto il capo della

polizia all’Afp. I soccorritori hanno trovato 48 corpi al terzo

piano della fabbrica Hashem Food and Beverage a Rupganj, una

città industriale fuori Dacca. Un portavoce dei vigili del fuoco

ha detto che la porta di uscita della scala principale era stata

chiusa con un lucchetto. Nell’edificio erano stati immagazzinati

anche prodotti chimici e plastiche altamente infiammabili. Il

ministro del Lavoro Monnujan Sufian, ha detto di aver parlato in

ospedale con due sopravvissuti di 14 anni. Una donna ha detto

che suo nipote di 11 anni aveva lavorato in fabbrica ed era

disperso, e teme che sia morto.

Il Bangladesh aveva promesso riforme e controlli dopo il

disastro del Rana Plaza nel 2013, quando un palazzo di nove

piani è crollato uccidendo più di 1.100 persone. Ma da allora ci

sono stati una serie di incendi e altri disastri. (ANSA).



