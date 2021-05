(ANSA) – DACCA, 03 MAG – Almeno 25 persone sono morte

stamattina nella collisione tra due imbarcazioni su un fiume del

Bangladesh centrale. Lo rende noto la polizia.

“Abbiamo salvato cinque persone e recuperato 25 corpi”, ha

detto il capo del dipartimento di sicurezza locale Miraz Hossain

dopo che una barca con almeno 30 passeggeri a bordo si è

scontrata con un altro natante sul Padma, vicino alla città di

Shibchar.

Gli incidenti marittimi sono frequenti in Bangladesh,

attraversato da centinaia di fiumi. Gli esperti attribuiscono la

maggior parte di essi alla scarsa manutenzione delle barche, a

norme troppo permissive nei cantieri navali ma anche al

sovraffollamento. Le chiatte cariche di sabbia navigano a filo

con l’acqua e possono essere difficili da vedere in acque

agitate, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

All’inizio di aprile più di 30 persone sono rimaste uccise

quando un traghetto affollato da circa 50 passeggeri provenienti

da Narayanganj si è scontrato con una nave da carico. Lo scorso

giugno un traghetto è affondato a Dacca dopo essere stato

colpito a poppa da un’altra imbarcazione, facendo morire almeno

32 persone. (ANSA).



