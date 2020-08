(ANSA) – SAN PAOLO, 21 AGO – L’ex presidente del Brasile,

Luiz Inacio Lula da Silva ha chiesto scusa alle famiglie delle

vittime di Cesare Battisti riconoscendo “l’errore” di aver a suo

tempo concesso asilo al terrorista italiano. In un’intervista al

canale YouTube ‘TV Democracia’, il leader del Partito dei

lavoratori ha detto di aver preso la decisione di non estradare

Battisti perché il suo ministro della Giustizia di allora, Tarso

Genro, era certo che l’ex membro dei Pac fosse “innocente”. “Ha

ingannato molta gente in Brasile, non so se ha fatto altrettanto

in Francia, ma la verità è che c’erano molte persone che

pensavano che fosse innocente. E se abbiamo commesso questo

errore, ci scusiamo senza dubbio”, ha detto Lula.(ANSA).



