(ANSA) – ROMA, 28 AGO – “Molte” delle persone morte

nell’attentato all’aeroporto di Kabul “sono state uccise dai

soldati americani” nella calca e nella confusione seguita alle

esplosioni. Lo riferisce l’inviato in Afghanistan della Bbc

riportando le parole di alcuni testimoni. “Ho visto militari

americani e dietro di loro militari turchi. Gli spari arrivavano

da lì, dalle torri”, ha raccontato il fratello di una delle

vittime, un tassista afghano che era arrivato da Londra per

cercare di salvare la sua famiglia. Il Dipartimento della Difesa

Usa non ha risposto alla richiesta della Bbc di commentare

queste affermazioni. (ANSA).



Fonte Ansa.it