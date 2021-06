(ANSA) – BRUXELLES, 20 GIU – Le autorità belghe hanno

confermato che il cadavere ritrovato in una foresta nel nord

delle Fiandre, sulla base dei rilevamenti compiuti, appartiene a

Jurgen Conings, il soldato 46/enne estremista di destra che in

maggio fece perdere le sue tracce, facendo temere di voler

compiere attentati terroristici. Lo scrive in un comunicato il

ministero della Difesa. Non lontano è stato trovato il suo

fuoristrada con dentro quattro tubi lanciarazzi. La causa della

morte, hanno detto i medici che hanno fatto i primi rilievi sul

cadavere, è suicidio con arma da fuoco. (ANSA).



Fonte Ansa.it