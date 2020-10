(ANSA) – BRUXELLES, OCT 24 – Nuova stretta a Bruxelles sulle

misure di contenimento del coronavirus. Come già deciso in

Vallonia, il coprifuoco si applicherà anche a Bruxelles a

partire dalle 22 fino alle 6 del mattino. Lo hanno annunciato

diversi borgomastri uscendo dalla riunione dell’unità di crisi,

stando a quanto scrive l’agenzia di stampa Belga.

Inoltre indossare una mascherina diventa di nuovo obbligatorio

ovunque, mentre le sale di spettacolo, i teatri e i cinema, come

i palazzetti dello sport saranno inaccessibili al pubblico. Le

nuove regole saranno valide a partire da lunedì 26 ottobre fino



