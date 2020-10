(ANSA) – BRUXELLES, OCT 16 – Caffè e ristoranti saranno

chiusi per quattro settimane in Belgio. Lo scrive l’agenzia di

stampa Belga citando una fonte non ufficiale e precisando che

una valutazione della misura avrà luogo dopo due settimane. I

ministri dei governi federali e delle Comunità e delle Regioni

sono riuniti dalle 14 a Palazzo Egmont e stanno discutendo

ulteriori misure da adottare per arginare la diffusione del

coronavirus. Il comitato di consultazione che riunisce i

principali ministri del governo federale e le entità federate ha

deciso oggi di stabilire un coprifuoco notturno tra mezzanotte e

le 5 del mattino a livello nazionale, scrive ancora l’agenzia

Belga. (ANSA).



