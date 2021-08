(ANSA) – TEL AVIV, 24 AGO – Il premier israeliano Naftali

Bennet è partito da Tel Aviv per la sua prima missione negli Usa

dove il 26 agosto incontrerà il presidente Usa Joe Biden alla

Casa Bianca. “Porteremo con noi un nuovo spirito di

cooperazione. Non ho dubbi che questo nuovo spirito – ha detto

Bennett prima di salire sull’aereo all’aeroporto Ben Gurion – ha

contribuito e contribuirà alla sicurezza di Israele”.

Bennett – il cui aereo, secondo i media, è stato ritardato

nella partenza 45 minuti a causa di una protesta dei dipendenti

dello scalo – ha confermato che l’Iran sarà il dossier

principale dell’incontro con Biden. “Programmeremo – ha spiegato

-come bloccare il programma nucleare di Teheran”. (ANSA).



Fonte Ansa.it