(ANSA) – BERLINO, 11 SET – Saranno in tutto dieci i Paesi

Ue che accoglieranno i 400 minori non accompagnati dal campo di

Moria, nell’isola greca di Lesbo: è quanto annunciato dal

ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer. La maggioranza di

loro sarà suddivisa tra Francia e Germania, che ne accoglieranno

rispettivamente tra i 100 e i 150 ciascuno. Il numero esatto non

è stato precisato dal ministro degli Interni tedesco.

Ieri la Dpa aveva reso noto l’intenzione di Francia e

Germania di accogliere 400 minori non accompagnati mentre si

stava trattando con altri Paesi europei per la partecipazione

all’azione di accoglienza. In serata era stata annunciata la

partecipazione dell’Olanda. (ANSA).



