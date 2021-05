Dalla morte di Osama bin Laden sono passati dieci anni e “abbiamo mantenuto la promessa che avevamo fatto a tutti coloro che hanno perso qualcuno l’11 settembre, ovvero che non avremmo mai dimenticato”. Lo afferma il presidente Joe Biden. Grazie agli sforzi fatti finora “stiamo mettendo fine alla guerra più lunga per l’America, quella in Afghanistan, dove al Qaida è decisamente indebolita. Ma gli Stati Uniti resteranno vigili di fronte alle minacce.

Continueremo a monitorare e distruggere ogni minaccia che emerge contro di noi in Afghanistan”, aggiunge Biden.



Fonte Ansa.it

