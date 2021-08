(ANSA) – WASHINGTON, 16 AGO – L’Afghanistan e’ caduto “piu’

rapidamente del previsto”: lo ha riconosciuto il presidente Usa

Joe Biden parlando alla nazione dalla Casa Bianca.

Biden ha difeso “fermamente” la sua decisione di ritirare le

truppe, “a Cina e Russia piacerebbe un pantano americano

indefinito”, sostenendo di aver fatto “l’interesse nazionale”

Usa e che gli americani “non faranno quello che non fanno gli

afghani”, ossia combattere e morire per il loro Paese.

“Se necessario” gli Usa condurranno azioni antiterroristiche in

Afghanistan, ha aggiunto. (ANSA).



Fonte Ansa.it