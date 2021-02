(ANSA) – WASHINGTON, 07 FEB – Gli Stati Uniti sono pronti a

una forte concorrenza con la Cina ma non vogliono un conflitto:

lo afferma il presidente americano Joe Biden in una intervista

in cui sostiene però che nel presidente cinese Xi Jinping “non

c’è un briciolo di democrazia”.

Biden, nel corso di un’intervista alla Cbs di cui sono state

diffuse alcune anticipazioni, ha confermato di

non aver ancoraavuto alcun colloquio telefonico con il leader cinese, spiegandoperò come non ci sia nessuna ragione per non chiamarlo ericordando come da vicepresidente spese molto più tempo con Xidi ogni altro leader: “Lo conosco molto bene, ho avuto con lui24, 25 ore di incontri privati e ho viaggiato con lui permigliaia di chilometri”, ricorda. “E’ molto intelligente, ma ètroppo duro. Non ha un briciolo di democrazia in lui, e non lodico come una critica, è la realtà”, aggiunge Biden che peròsottolinea come non affronterà i problemi con la Cina come hafatto Donald Trump. (ANSA).

Fonte Ansa.it

