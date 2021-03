(ANSA) – NEW YORK, 16 MAR – Andrew Cuomo dovrebbe dimettersi

se le accuse di molestie sessuali avanzate nei suoi confronti

fossero confermate dall’indagine in corso. Lo afferma Joe Biden

nel corso di un’intervista a Abc durante la quale gli è stato

chiesto del governatore dello stato di New York. (ANSA).



Fonte Ansa.it

