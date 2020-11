(ANSA) – NEW YORK, 01 NOV – “Siamo stanchi dei tweet, della

paura e dell’odio. E’ il momento per Trump di fare le valigie”.

Lo afferma Joe Biden promettendo un piano per il Covid non

appena entrerà alla Casa Bianca. “Affronteremo il sistemico

razzismo di questo paese e ricostruiremo l’economia e la

renderemo migliore. Lo dico sul serio non solo per parlare”,

dice Biden citando i nomi di George Floyd e Breonna Taylor, due

degli afroamericani uccisi dalla polizia. “La fede nel nostro

paese è stata messa alla prova” con Trump, aggiunge Biden

esortando a votare

e voltare pagina. (ANSA).

Fonte Ansa.it

