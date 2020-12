(ANSA) – NEW YORK, 04 DIC – Il governo federale “deve agire

ora” per aiutare gli americani e l’economia. Lo afferma il

presidente-eletto Joe Biden dicendosi “incoraggiato” dalla

proposta bipartisan per nuovi stimoli all’economia. “E’

imperativo agire ora” nella consapevolezza che il “Congresso

dovrà agire anche il prossimo anno” perché la “Battaglia contro

il Covid non sarà vinta in gennaio”, spiega Biden. (ANSA).



