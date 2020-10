(ANSA) – NEW YORK, 14 OTT – Joe Biden è in vantaggio di 17

punti su Donald Trump. Secondo un sondaggio Opinium-Guardian Us,

il candidato democratico ha il 57% dei consensi. Trump ha il

40%. Intanto Barack Obama scende in campagna elettorale. La

prossima settimana l’ex presidente visiterà alcuni degli Stati

dove il voto è già iniziato per cercare di imprimere

un’accelerata finale a Joe Biden.



