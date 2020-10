(ANSA) – WASHINGTON, 03 OTT – “Sto correndo come democratico

ma sarò un presidente americano. Che abbiate votato per me o

contro di me io vi rappresenterò”: lo ha twittato il candidato

democratico alla Casa Bianca Joe Biden. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram