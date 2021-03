(ANSA) – WASHINGTON, MAR 2 – “Non è il momento di abbassare

la guardia”: lo ha detto Joe Biden in merito all’ obbligo di

mascherina, dopo che due Stati americani, il Texas e il

Mississippi, hanno annunciato la revoca di tutte le restrizioni.

“Tre settimane fa ho annunciato che avremmo avuto abbastanza

vaccini per tutti gli americani entro la fine di luglio, oggi,

con gli sforzi

per potenziare la produzione, dico che ne avremoabbastanza per tutti gli americani entro la fine di maggio”, harassicurato il presidente parlando dalla Casa Bianca. Biden hapoi definito “uno sforzo tipico dei tempi di guerra” lacollaborazione mediata dalla Casa Bianca tra due delle maggioricase farmaceutiche mondiali, Merck e Johnson & Johnson, ingenere rivali, per accelerare la produzione di vaccini monodosecontro il Covid-19. Il presidente ha spiegato di aver invocatola ‘defence production act’, una legge di guerra dei tempi delconflitto in Corea, per adattare due impianti della Mercks allaproduzione del vaccino. (ANSA).

Fonte Ansa.it

