– WASHINGTON, 09 NOV – Joe Biden e il suo transition team

hanno annunciato la creazione della task force anti Covid, che

sara’ composta da 13 membri, di cui tre co-presidenti: l’ex capo

della Food and drug administration (Fda) David Kessler, l’ex ‘surgeon general” Vivek Murty e la professoressa di Yale

Marcella Nunez-Smith. Tra gli altri componenti Rick Bright,

l’esperto di vaccini che aveva denunciato le pressioni

delgoverno Trump sull’ idrossiclorochina, e l’italo-americanaLuciana Borio, una esperta in biodifesa che ha lavorato nellaFda e nel National Security Council.Il “Transition Covid-19 Advisory Board” e’ composto di un gruppodi medici e scienziaticon lunga esperienza e competenze diverse, che hanno lavorato ingran parte con precedenti amministrazioni e guidato la rispostadel Paese a crisi sanitarie nazionali e mondiali. “Gestire lapandemia e’ una della battaglia piu’ importanti che dovra’fronteggiare la nostra amministrazione e saro’ informato dallascienza e dagli esperti”, ha commentato il presidente eletto daWilmington. La task force, ha aggiunto, “contribuira’ a plasmareil mio approccio per gestire l’aumento dei contagi, garantireche i vaccini siano sicuri, efficaci e distribuiti in modoefficiente, equo e senza costi, a proteggere le fasce dipopolazione a rischio”.

Fonte Ansa.it

