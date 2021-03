(ANSA) – NEW YORK, 25 MAR – “Conosco Xi Jinping da tempo, è

una persona intelligente. Abbiamo parlato per due ore: gli ho

detto chiaramente che non vogliamo un scontro ma una

competizione, e una concorrenza leale”. Lo afferma Joe Biden.

