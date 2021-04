(ANSA) – WASHINGTON, 21 APR – “Oggi abbiamo compiuto un

passo avanti contro il razzismo sistemico, che è una macchia per

l’anima del nostro Paese”: lo ha detto Joe Biden , parlando alla

nazione americana in diretta tv dopo il verdetto del processo

Floyd. “Oggi è stato compiuto un passo da giganti nella marcia

verso la giustizia in America”, ha aggiunto Biden, che ha

definito la morte di George Floyd come “un omicidio alla luce

del giorno”. Per il presidente americano però bisogna fare molto

di più, anche se la decisione odierna può rappresentare “un

cambiamento significativo”. Il presidente ha quindi lanciato

agli americani un appello all’unità a ad evitare la violenza.

Dopo il verdetto, ha parlato al telefono con la famiglia di

Floyd, Esultano gli Obama, soddisfatto Boris Johnson. (ANSA).



Fonte Ansa.it

