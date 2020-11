(ANSA) – WASHINGTON, 16 NOV – “Prima avremo un piano per la

transizione, prima potremo andare avanti sulla strada del

vaccino”: lo ha detto il presidente eletto degli Stati Uniti Joe

Biden, denunciando come gli stati Usa siano in enorme difficoltà

con i costi della pandemia. (ANSA).



Fonte Ansa.it

