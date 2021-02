(ANSA) – NEW YORK, 16 FEB – “Prima di assumere l’incarico ho

fissato come obiettivo quello di somministrare 100 milioni di

dosi di vaccino per il Covid nei miei primi 100 giorni. Con i

progressi che stiamo facendo ritengo che non solo centreremo

l’obiettivo ma lo supereremo”. Lo twitta il presidente americano

Joe Biden. (ANSA).



Fonte Ansa.it