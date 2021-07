Biden ha nominato Mark Gitenstein ambasciatore Usa presso l’Unione europea. Gitenstein, che sotto l’amministrazione Obama è stato ambasciatore in Romania, ha 74 anni e negli ultimi decenni ha lavorato molto su progetti riguardanti l’Europa centrale ed orientale, come spiega la Casa Bianca, soprattutto sul fronte della lotta alla corruzione. Nel 2008 aveva presieduto la transizione verso la vicepresidenza del senatore Biden.

La Russia sta già spargendo disinformazione nel tentativo di influenzare le elezioni americane di metà mandato del prossimo anno: lo ha detto Joe Biden visitando la sede della Direzione nazionale dell’Intelligence, definendo Vladimir Putin una minaccia. ” Sa che è in difficoltà e questo rende ancor più pericoloso”, ha affermato Biden, aggiungendo che i cyber attacchi potrebbero un giorno “scatenare una vero e proprio conflitto armato”.

