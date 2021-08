(ANSA) – WASHINGTON, 24 AGO – Il presiedente americano Joe Biden resiste alle pressioni del G7, confermando agli alleati che il ritiro definitivo degli Usa dall’Afghanistan sarà il 31 agosto. Lo riportano fonti dell’amministrazione americana citate dai media. Il presidente americano avrebbe quindi deciso di seguire le raccomandazioni del Pentagono, i cui vertici sarebbero contrari ad estendere la deadline per il ritiro da Kabul dove si trovano al momento oltre 5.000 soldati americani impegnati nelle operazioni di evacuazione. (ANSA).

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy