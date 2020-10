(ANSA) – WASHINGTON, 9 OTT – “Donald Trump deve sapere che le

parole che usa contano”: così Joe Biden ha commentato il piano

sventato dall’Fbi di rapire la governatrice democratica del

Michigan, Gretchen Whitmer, messo a punto da un gruppo della

galassia di estrema destra.

Biden ha espresso solidarietà alla Whitmer e affermato che il

tweet del presidente ‘Liberate il Michigan’ suona come un

incoraggiamento per queste milizie. E ha ribadito le sue

critiche a Trump reo di non voler condannare esplicitamente la

minaccia del suprematismo bianco.



Fonte Ansa.it

