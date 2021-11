(ANSA) – WASHINGTON, 02 NOV – “Abbiamo fatto molto, ma abbiamo ancora molto da fare”: è il bilancio del presidente americano Joe Biden che fa il bilancio dopo i primi due giorni della conferenza sul clima Cop26 a Glasgow. “Dobbiamo accelerare e concentrarci sulle infrastrutture, anche quelle petrolifere, in modo che siano più sicure, e investire nell’eolico e nel solare”, ha spiegato Biden. “Tutti devono contribuire”, ha aggiunto, ribadendo come con Donald Trump gli Usa sulla lotta ai cambiamenti climatici “avevano fatto un passo indietro mentre oggi ripartono”. (ANSA).

