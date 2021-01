(ANSA) – WASHINGTON, JAN 21 – Chiunque arrivi in aereo negli

Stati Uniti dovrà sottoporsi a test anti Covid prima di partire

e sottoporsi poi a quarantena. E’ una delle misure contro la

pandemia annunciate da Joe Biden che stasera nello studio ovale

ha firmato dieci ordini esecutivi per la lotta alla pandemia.

Potenziare test, tracciamenti e vaccinazioni, riaprire le scuole

in sicurezza, usare una vecchia

Advertisements

legge di guerra per aumentare laproduzione di mascherine e altro materiale protettivo efarmaceutico sono tra gli obiettivi delle nuove misure.Illustrando le novità alla Casa Bianca, Biden ha osservatoche “finora l’azione contro la pandemia è stata un tristefallimento” e che “ci sarà ancora un duro inverno, la situazionepeggiorerà prima di migliorare”. Le morti per Covid in Usaraggiungeranno probabilmente quota 500 mila il prossimo mese, haaggiunto il neopresidente Joe Biden, ricordando che sono stateregistrate finora negli Stati Uniti oltre 400 mila vittime, “piu’ dei morti americani nella seconda guerra mondiale”. Hainfine raccomandato l’uso della mascherina: “Se la terremo finoad aprile salveremo oltre 50 mila persone”, ha detto. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram