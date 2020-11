(ANSA) – NEW YORK, 23 NOV – Joe Biden si appresta a nominare

Anthony Blinken segretario di Stato. Lo riporta l’agenzia

Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Jake Sullivan

sarebbe stato scelto come consigliere per la sicurezza

nazionale.

Blinken è stato consigliere alla sicurezza nazionale di Biden

quando era vicepresidente per poi essere nominato vice

segretario di stato sotto Barack Obama. Quando Biden era

senatore,

Blinken è stato direttore dello suo staff allacommissione per gli affari esteri. Dopo l’amministrazione Obama,Blinken ha co-fondato la società di strategia politica WestExecAdvisor insieme a un altro ex dell’era Obama, MicheleFlournoy.(ANSA).

