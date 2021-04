(ANSA) – WASHINGTON, APR 13 – Joe Biden intende annunciare il

ritiro delle truppe Usa dall’Afghanistan entro il prossimo 11

settembre, data simbolo legata all’attacco alle Torri gemelle

che trascinò gli Stati Uniti nella loro guerra più lunga. Lo

scrive il Washington Post, riferendo che l’annuncio è atteso per

domani.

Intanto si è saputo che dopo l’incontro di oggi a Washington

tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il segretario di

Stato Usa Antony Blinken, i due si recheranno a Bruxelles per

partecipare a una riunione ristretta e straordinaria, convocata

nelle ultime ore, dei Paesi del framework sull’ Afghanistan.

Contemporaneamente, il ministero degli Esteri di Ankara ha

annunciato che la conferenza di pace sull’Afghanistan tra il

governo di Kabul e i Talebani si terrà a Istanbul dal 24 aprile

al 4 maggio. L’appuntamento sarà organizzato dalla Turchia

insieme al Qatar e sotto l’egida dell’Onu e avrà come obiettivo

di “accelerare e coadiuvare i negoziati intra-afghani a Doha per

il raggiungimento di una soluzione politica giusta e duratura”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

