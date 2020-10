(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Dalla pandemia alla politica

economica, Donald Trump e Joe Biden si sono sfidati in

televisione a distanza. A conquistare il “secondo round” del

match per la corsa alla Casa Bianca è stato lo sfidante dem, con

il presidente Trump mai come questa volta in difficoltà. Merito

soprattutto di Savannah Guthrie, 48 anni, anchorwoman della Nbc

divenuta la vera protagonista della serata. Intano Biden è

risultato negativo all’ultimo test anti-covid, resosi necessario

dopo la positività di un passeggero che ha volato con lui.



Fonte Ansa.it

