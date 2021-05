(ANSA) – LISBONA, 27 MAG – Nel mirino delle sanzioni

economiche europee contro la Bielorussia, potrebbero esserci le

esportazioni di cloruro di potassio e il transito del gas russo,

due importanti fonti di reddito per il Paese. Lo ha detto l’Alto

rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell. “I capi

di Stato e di governo ci hanno chiesto lunedì di proporre

sanzioni settoriali. Ce ne sono alcune che vengono subito in

mente come le esportazioni di cloruro di potassio e il transito

del gas acquistato in Russia”, ha spiegato ieri Borrell alla

vigilia di una riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a

Lisbona. (ANSA).



Fonte Ansa.it