La polizia bielorussa ha annunciato di aver arrestato 250 persone a Minsk durante la nuova manifestazione dell’opposizione contro la rielezione del presidente Alexander Lukashenko ad agosto. “Circa 250 persone sono state arrestate in diverse zone della capitale” per “aver usato bandiere e altri simboli” dell’opposizione e “cartelli con messaggi offensivi”, ha detto in un comunicato il ministero dell’Interno.



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram