(ANSA) – MOSCA, 09 AGO – “Un’elezione presidenziale rubata in

Bielorussia, milioni di voti per il cambiamento, 365 giorni di

proteste pacifiche, 610 prigionieri politici, migliaia arrestati

per motivi politici, 36mila detenzioni. Noi continueremo a

lottare fino a che questi numeri saranno storia”. Lo ha scritto

su Twitter Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione

bielorussa, nel giorno del primo anniversario della rivoluzione

bielorussa. (ANSA).



Fonte Ansa.it