(ANSA) – WASHINGTON, 25 APR – Un bimbo di tre anni è rimasto

ucciso a Miami durante una festa di compleanno. Il piccolo

sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola. Altri spari

hanno ferito una donna. La polizia indaga su quanto accaduto. Il

piccolo, che si chiamava Elijah LaFrance, è morto subito dopo

essere stato trasportato in ospedale, mentre la donna di 21 anni

è in condizioni stabili. L’episodio si è verificato

nell’appartamento di un residence. Da una prima ricostruzione la

persona che ha aperto il fuoco è fuggita riuscendo a far perdere

le sue tracce, ed è tuttora ricercata dalla polizia. (ANSA).



Fonte Ansa.it

