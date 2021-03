(ANSA) – NEW YORK, 30 MAR – Un bambino ha inavvertitamente

scatenato il caos durante il fine settimana pubblicando un tweet

incomprensibile sull’account ufficiale dello US Strategic

Command, l’agenzia responsabile della salvaguardia delle armi

nucleari americane.

Alcuni utenti del social media temevano che l’account potesse

essere stato violato. In realtà, come riportano i media Usa, il

criptico messaggio (; l ;; gmlxzssaw), era stato scritto dal

figlio del social media manager dell’account.

“Il gestore ha lasciato momentaneamente l’account Twitter

aperto e incustodito. Il suo bambino piccolo ha iniziato a

giocare con i tasti e inconsapevolmente ha pubblicato il

messaggio”, hanno spiegato. Il tweet è stato cancellato in pochi

minuti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

