(ANSA) – ROMA, 08 APR – Il bilancio dei morti dall’inizio

delle proteste anti golpe in Birmania ha sfiorato ieri quota

600: lo riporta l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri

politici (Aapp).

Secondo l’organizzazione non profit per la difesa dei

diritti umani basata in Thailandia, nella giornata di mercoledì

sono state uccise 12 persone, mentre altre cinque che avevano

perso la vita nei giorni scorsi ma non erano state conteggiate

sono state aggiunte al totale: i nuovi dato portano il totale

delle vittime a quota 598. Attualmente, inoltre, 2.847 persone

sono in carcere. (ANSA).



Fonte Ansa.it

