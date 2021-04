(ANSA) – RANGOON, 24 APR – L’esercito birmano ha represso

anche oggi con la forza le proteste che continuano in tutto il

Paese contro il colpo di Stato uccidendo almeno un manifestante,

secondo un testimone.

E’ accaduto vicino alla capitale Naypyidaw dove gli

oppositori avevano improvvisato nel pomeriggio una protesta

pacifica in sella alle motociclette esibendo il saluto a tre

dita unite simbolo della resistenza. Polizia e soldati hanno

aperto il fuoco e un manifestante di 50 anni è stato arrestato e

ucciso, ha detto un testimone all’Afp.

“La polizia lo ha immobilizzato su entrambi i lati, poi un

soldato gli ha sparato alla schiena”, ha riferito un

manifestante di 27 anni, aggiungendo che le forze di sicurezza

hanno portato via il corpo. “Abbiamo fatto solo un segno con le

mani, mentre loro avevano armi per ucciderci”, ha detto. “Voglio

consegnare un messaggio ai leader dell’ Asean – ha aggiunto

l’oppositore – che non supportino la giunta militare”.

Nel suo primo viaggio all’estero dopo il colpo di Stato, il

capo della giunta birmana, il generale birmano Min Aung Hlaing,

ha partecipato oggi a un incontro a Giacarta con i leader

dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), un

invito che i manifestanti in Birmania non hanno gradito.

Dal colpo di Stato militare del primo febbraio, la repressione

ha provocato più di 700 morti in Birmania. Due persone erano

state uccise venerdì sera nella città di Thaton, nel sud, in uno

scambio di colpi di arma da fuoco tra l’esercito e il movimento

ribelle Karen National Union (KNU), ha detto un residente

all’Afp. (ANSA).



Fonte Ansa.it

