(ANSA) – ROMA, 13 MAR – “Le violenze contro la popolazione

civile che lotta per il futuro democratico del proprio Paese non

possono essere tollerate. L’Italia chiede l’immediata fine delle

brutali violenze in corso e la scarcerazione di tutti coloro che

sono stati ingiustamente arrestati”. Lo scrive la Farnesina in

un tweet sul Myanmar. (ANSA).



Fonte Ansa.it