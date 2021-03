(ANSA) – RANGOON, 28 MAR – Nuove manifestazioni di protesta

si stanno svolgendo in diverse città della Birmania all’indomani

della giornata di repressione più sanguinosa dal colpo di stato

del 1 febbraio, con almeno 90 morti, tra cui diversi bambini.

Unanime la condanna della comunità internazionale che ha chiesto

alla giunta militare di fermare il bagno di sangue. Sventolando le bandiere birmane, centinaia di persone sono

scese per le strade di Bago, a nord-est di Rangoon, e nella

piccola città di Moe Kaung nello stato di Kachin. Oggi in tutto

il Paese sono in programma molti funerali delle vittime di ieri.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram