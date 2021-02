(ANSA) – LONDRA, 03 FEB – I ministri degli Esteri del G7

si sono detti oggi “profondamente preoccupati” del colpo di

Stato in Birmania ed hanno esortato i militari a porre fine “immediatamente” allo stato di emergenza nel Paese. E’ quanto si

legge in un comunicato congiunto diffuso oggi da Londra.

“Siamo profondamente preoccupati per la detenzione di leader

politici e attivisti della società civile, tra

cui ilConsigliere di Stato Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint,e per l’attacco ai media”, hanno affermato i ministri di Italia,Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone.“Chiediamo ai militari di porre immediatamente fine allo statodi emergenza, ristabilire il potere del governo democraticamenteeletto, liberare tutti coloro che sono stati ingiustamentedetenuti e rispettare i diritti umani e lo stato di diritto”,conclude il comunicato. (ANSA).

