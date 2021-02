(ANSA) – RANGOON, 15 FEB – Centinaia di birmani sono scesi

nuovamente in strada alle prime ore del mattino nonostante il

giro di vite messo in atto dai militari golpisti. Dopo gli

arresti di ieri, è stata aumentata la presenza dei soldati in

ogni città del Paese e la giunta ha interrotto temporaneamente

l’accesso a internet.

Prosegue, dunque, la protesta nonostante gli sforzi del

regime per

sedare la rivolta contro il golpe di due settimanefa, che ha visto l’eroina Aung San Suu Kyi arrestata insieme acentinaia di altri membri del suo governo democraticamenteeletto.Truppe sono state avvistate in vari punti chiave di Rangoon,cuore economico del Paese e sede della banca centrale. Leimmagini in live streaming condivise sulle piattaforme deisocial media prima del blackout di Internet mostravano veicolimilitari e soldati ovunque. Tuttavia, questa mattina nuoveproteste sono scoppiate a Rangoon, anche vicino alla bancacentrale.Secondo un giornalista dell’Afp, centinaia di studenti diingegneria e tecnologia hanno manifestato in un quartiere a norddella città, dove alcuni servizi Internet sono ripresiall’inizio della giornata lavorativa.Nella notte birmana, ieri pomeriggio in Italia, i militarihanno represso una manifestazione nella città di Myitkyina sparando gas lacrimogeni e proiettili, non è chiaro se di gommao di metallo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

