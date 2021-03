(ANSA) – YANGON, 30 MAR – Sono oltre 500 i civili, tra cui

molti studenti e adolescenti, uccisi dalle forze di sicurezza

dal colpo di Stato militare del 1 febbraio in Myanmar (ex

Birmania), secondo l’Associazione per l’assistenza ai

prigionieri politici.

“Abbiamo la conferma di 510 morti”, afferma l’ong

specificando che il bilancio “è probabilmente molto più alto”,

con centinaia di persone arrestate negli ultimi due mesi di cui

non si sa più nulla. Bilancio che è stato particolarmente

pesante sabato, ‘Giornata delle forze armate birmane’, con oltre

110 vittime tra cui sette minori. Nonostante la sanguinosa

repressione, ieri i manifestanti sono nuovamente scesi in

piazza. Quattordici civili sono morti, la maggior parte nell’est

di Yangon (ex Rangoon), la capitale economica del Paese.

Di fronte a questo bagno di sangue, Washington ha annunciato

l’immediata sospensione dell’accordo quadro su commercio e

investimenti concluso nel 2013 con la Birmania, fino al

ristabilimento di un governo “democraticamente eletto”. La

Francia ha denunciato “la violenza indiscriminata e omicida” del

regime e ha chiesto il rilascio di “tutti i prigionieri

politici”, compresa Aung San Suu Kyi, ancora in isolamento. Il

Regno Unito, da parte sua, ha chiesto una riunione di emergenza

del Consiglio di sicurezza dell’Onu, che si svolgerà domani a

porte chiuse. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram