(ANSA) – BANGKOK, 09 NOV – Il partito di Suu Kyi ha

rivendicato una “vittoria a valanga” nelle elezioni legislative

tenutesi ieri, e conta di conquistare ancora più seggi di quanti

ottenuti nel trionfo del 2015. Lo ha annunciato il portavoce Myo

Nyunt, mentre i risultati definitivi non sono ancora stati

compilati dalla Commissione elettorale.

Dati interni della “Lega nazionale per la democrazia” di Suu

Kyi

danno la maggioranza assoluta al partito della “Signora”,ben di più dei 322 seggi necessari per formare un governo e conla possibilità che venga superata anche la quota di 390 seggi dicinque anni fa. In palio ci sono 315 seggi nella Camera bassa e161 in quella alta. In entrambe, la Costituzione assegna aimilitari un quarto dei seggi.Le elezioni si sono tenute in un clima di forte consensointerno per Aung San Suu Kyi, che guida di fatto il governo,nonostante il precipitoso crollo della reputazione della “Signora” per il suo rifiuto di smarcarsi da posizioninazionaliste sulla questione del trattamento dei musulmaniRohingya.Circa 2 milioni di elettori, concentrati nelle zone dove eraprobabile la vittoria di partiti espressione delle minoranzeetniche, non hanno potuto esprimere la loro preferenza dopol’annullamento del voto per questioni di sicurezza in aree chehanno visto violenze negli ultimi mesi. (ANSA).

Fonte Ansa.it

