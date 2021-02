(ANSA) – YANGON, 07 FEB – L’accesso a Internet è stato

parzialmente ripristinato in Birmania. Lo afferma NetBlocks,

l’organizzazione non governativa che controlla la sicurezza

informatica e la governance di internet.

Le connessioni Internet sono state parzialmente ripristinate

dopo essere state interrotte per diversi giorni a seguito del

colpo di stato contro il governo civile di Aung San Suu Kyi,

riferisce Netblocks. Il blocco nazionale del

web e dei socialmedia non è infatti riuscito a frenare l’indignazione pubblica ele massicce proteste contro il golpe e anche oggi, migliaia dipersone si sono riversate sulle strade per protestare. (ANSA).

